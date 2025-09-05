В Рязани аварийно отключили свет на девяти улицах
Света нет по следующим улицам: Касимовское шоссе; Большая; Быстрецкая; Зубковой; Советской Армии; Боголюбова; Тимуровцев; Новоселов; Тимакова. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани 5 сентября произошла авария на электросетях, отключен свет на девяти улицах. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.
