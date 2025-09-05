В России представили первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер

Специалисты Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) разработали первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер «Макаровец» для Военно-морского флота России. Об этом сообщили «Известия».
Катер «Макаровец» предназначен для обучения курсантов эксплуатации и управлению безэкипажными катерами. Он способен выполнять различные задачи, включая функции учебного катера, платформы для испытаний модулей полезных нагрузок, имитации противника и минной разведки.
Новый катер оснащен системой управления, работающей через радиосвязь и Wi-Fi, а его органы контроля упрощены для повышения доступности обучения. «Макаровец» приводится в движение двумя электродвигателями и может нести телеуправляемые и автономные подводные аппараты. Также он оборудован спускоподъемными устройствами и может быть оснащен площадкой для запуска других дронов и боевым огневым модулем. Это делает катер многофункциональным и ценным инструментом для подготовки будущих специалистов ВМФ.
Пока точная дата начала использования «Макаровца» в образовательном процессе не называется, но разработчики уверены, что создание подобных тренажеров значительно ускорит подготовку операторов морских беспилотников и повысит уровень технической компетентности личного состава флота.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев