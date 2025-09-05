В России представили первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер

Специалисты ТОВВМУ разработали учебно-тренировочный безэкипажный катер «Макаровец» для ВМФ России, пишут «Известия». Катер служит для обучения курсантов эксплуатации и управления БПЛК, а также может использоваться как учебная платформа, испытательный стенд для модулей полезной нагрузки, имитатор противника и для минной разведки. Он управляется по радиосвязи и Wi‑Fi, имеет упрощённые органы контроля, два электродвигателя и способен нести телеуправляемые и автономные подводные аппараты. Оборудован спускоподъёмными устройствами и может получить площадку для запуска других дронов или боевой огневой модуль. Точной даты внедрения в обучение пока нет, но разработчики считают, что «Макаровец» ускорит подготовку операторов морских беспилотников и повысит техническую компетентность флота.

Специалисты Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) разработали первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер «Макаровец» для Военно-морского флота России. Об этом сообщили «Известия».

Катер «Макаровец» предназначен для обучения курсантов эксплуатации и управлению безэкипажными катерами. Он способен выполнять различные задачи, включая функции учебного катера, платформы для испытаний модулей полезных нагрузок, имитации противника и минной разведки.

Новый катер оснащен системой управления, работающей через радиосвязь и Wi-Fi, а его органы контроля упрощены для повышения доступности обучения. «Макаровец» приводится в движение двумя электродвигателями и может нести телеуправляемые и автономные подводные аппараты. Также он оборудован спускоподъемными устройствами и может быть оснащен площадкой для запуска других дронов и боевым огневым модулем. Это делает катер многофункциональным и ценным инструментом для подготовки будущих специалистов ВМФ.

Пока точная дата начала использования «Макаровца» в образовательном процессе не называется, но разработчики уверены, что создание подобных тренажеров значительно ускорит подготовку операторов морских беспилотников и повысит уровень технической компетентности личного состава флота.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев