В России могут создать подразделение для военнослужащих с ВИЧ и гепатитом

Отмечается, что бойцы отряда будут носить отличительные повязки, указывающие на их заболевание, чтобы медики могли принять необходимые меры предосторожности при ранении.

В России могут создать подразделение для военнослужащих с ВИЧ и гепатитом. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на журналистку Анастасию Кашеварову.

Она сообщила, что в подразделение будут направлять военнослужащих, которые скрыли наличие опасных заболеваний при заключении контракта.