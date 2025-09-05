В работе Telegram зафиксировали сбой

Поздним вечером 5 сентября зафиксировали сбой в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Пользователи сообщают о проблемах с отправкой сообщений, загрузкой медиафайлов и отключением комментариев к постам.