В Ленобласти нашли новорожденную в коробке около мусоропровода
Во Всеволожске Ленобласти женщина выбросила новорожденную дочь в коробке около мусоропровода. Об этом
Девочка появилась на свет на 35-й неделе. Плач ребенка, лежащего в коробке возле мусоропровода, услышали прохожие. Они вызвали экстренные службы. Новорожденную поместили в отделение реанимации для обследования. Она находится в тяжелом состоянии.
По горячим следам во Всеволожске задержали мать новорожденной — 38-летнюю женщину. Ее доставили в отдел для дачи показаний.
Отмечается, что задержанная была судима за убийство. Ее доставили в реанимацию с внутренним кровотечением после домашних родов. Предполагаемый отец новорожденного также отбывал срок — его местонахождение устанавливается.
Фото: 78.ru