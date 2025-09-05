В Ленобласти нашли новорожденную в коробке около мусоропровода

Во Всеволожске Ленобласти женщина выбросила новорожденную дочь в коробке около мусоропровода. Об этом сообщает 78.ru.

Девочка появилась на свет на 35-й неделе. Плач ребенка, лежащего в коробке возле мусоропровода, услышали прохожие. Они вызвали экстренные службы. Новорожденную поместили в отделение реанимации для обследования. Она находится в тяжелом состоянии.

По горячим следам во Всеволожске задержали мать новорожденной — 38-летнюю женщину. Ее доставили в отдел для дачи показаний.

Отмечается, что задержанная была судима за убийство. Ее доставили в реанимацию с внутренним кровотечением после домашних родов. Предполагаемый отец новорожденного также отбывал срок — его местонахождение устанавливается.

Фото: 78.ru