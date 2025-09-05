Стало известно о состоянии ребенка, который выпал из окна 4 этажа в Рязани
По данным канала, трехлетний мальчик находится в реанимации. Семья не состояла на учете в надзорных органах. Отмечается, что ребенок самостоятельно открыл окно, не удержался и упал.
Ранее прокуратура начала проверку.