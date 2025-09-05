Стало известно о состоянии ребенка, который выпал из окна 4 этажа в Рязани

По данным канала, трехлетний мальчик находится в реанимации. Семья не состояла на учете в надзорных органах. Отмечается, что ребенок самостоятельно открыл окно, не удержался и упал.

Стало известно о состоянии ребенка, который выпал из окна четвертого этажа в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Криминальная».

По данным канала, трехлетний мальчик находится в реанимации. Семья не состояла на учете в надзорных органах.

Отмечается, что ребенок самостоятельно открыл окно, не удержался и упал.

Ранее прокуратура начала проверку.