Скончалась судья Арбитражного суда Рязанской области

Лариса Котлова ушла из жизни на 62-и году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Она родилась 31 августа 1964 года в Калинине (сейчас — Тверь). В 1987 году окончила Воронежский ордена Ленина государственный университет имени Ленинского комсомола по специальности правоведение с присвоением квалификации юрист. Юриспруденции Лариса Котлова посвятила 35 лет. Стаж работы в должности судьи Арбитражного суда Рязанской области составляет более 23 лет. У нее был первый квалификационный класс судьи.

Ушла из жизни судья Арбитражного суда Рязанской области Лариса Котлова. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в соцсетях суда.

Лариса Котлова являлась председателем четвертого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

За профессионализм она награждена памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской», медалью «За безупречную службу» и медалью Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За трудовую доблесть».

В 2024 году Ларисе Котловой присвоено звание «Почетный работник судебной системы».