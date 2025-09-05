Прокуратура потребовала устранить дефекты на дороге в Московском районе

Прокуратура Московского района провела проверку в сфере обеспечения безопасности дорожного движения по обращению местной жительницы. Об этом сообщили на сайте ведомства. В итоге установили, что искусственная дорожная неровность, расположенная около дома № 10 по улице Крупской, повреждена и имеет значительные дефекты. Прокурор направил представление в адрес Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа город Рязань с требованием устранить нарушения.