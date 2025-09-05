Пособница мошенников украла у рязанского пенсионера более 700 тысяч рублей. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По предварительным данным полиции, в конце августа 85-летнему пенсионеру звонили неизвестные, которые представились «ведущим специалистом банковского надзора» и представителем Росфинмониторинга.
Злоумышленники напугали мужчину перспективой незаконного оформления кредитов и убедили срочно обналичить и отдать сбережения «инкассатору».
Жительница Подмосковья приехала к рязанцу и забрала у него 720 тысяч рублей под предлогом помещения денег на «безопасный» счет.
Полицейские задержали 52-летнюю женщину в Жуковском Московской области. Она созналась, что за вознаграждение перевела деньги пенсионера кураторам.
Злоумышленницу доставили в Рязань и поместили в изолятор временного содержания.
Возбуждено уголовное дело.