Павел Малков: запустили в Рязани проект госзакупок в сфере образования

На пленарном заседании Восточного экономического форума-2025 во Владивостоке Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал проект проведения государственных закупок для образовательных учреждений через цифровую платформу, создаваемую РВБ и группой компаний «Просвещение» при поддержке Министерства просвещения России. Об этом сообщили на сайте правительства по региону. Рязанская область выступает пилотным регионом, уже прошло 10 закупок для школ.

Рязанская область выступает пилотным регионом, уже прошло 10 закупок для школ.

Президент РФ отметил важность использования преимуществ маркетплейсов. «В рамках экспериментального правового режима предлагаю задействовать инфраструктуру отечественных цифровых платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования», — сказал Владимир Путин.

В эксперименте участвуют несколько образовательных учреждений Рязанской области. До конца года они могут закупать оборудование до 600 тысяч рублей быстрее, удобнее и по адекватной цене. Срок поставки сокращается до нескольких дней, существенно упрощается процедура, при этом все товары проходят дополнительный контроль качества.

«Владимир Владимирович, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, предложил использовать отечественные маркетплейсы для государственных и муниципальных закупок в сфере образования. В сентябре запустили в Рязанской области первый подобный проект в стране. По его итогам предложим конкретные решения, которые можно будет масштабировать», — подчеркнул губернатор Павел Малков.

Фото: Правительство Рязанской области