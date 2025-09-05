Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
21°
Вск, 07
23°
Пнд, 08
22°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 81.40 / 82.00 06/09 08:00
Нал. EUR 95.09 / 96.16 06/09 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
506
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
976
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 997
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 930
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Павел Малков: запустили в Рязани проект госзакупок в сфере образования
На пленарном заседании Восточного экономического форума-2025 во Владивостоке Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал проект проведения государственных закупок для образовательных учреждений через цифровую платформу, создаваемую РВБ и группой компаний «Просвещение» при поддержке Министерства просвещения России. Об этом сообщили на сайте правительства по региону. Рязанская область выступает пилотным регионом, уже прошло 10 закупок для школ.

На пленарном заседании Восточного экономического форума-2025 во Владивостоке Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал проект проведения государственных закупок для образовательных учреждений через цифровую платформу, создаваемую РВБ и группой компаний «Просвещение» при поддержке Министерства просвещения России. Об этом сообщили на сайте правительства по региону.

Рязанская область выступает пилотным регионом, уже прошло 10 закупок для школ.

Президент РФ отметил важность использования преимуществ маркетплейсов. «В рамках экспериментального правового режима предлагаю задействовать инфраструктуру отечественных цифровых платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования», — сказал Владимир Путин.

В эксперименте участвуют несколько образовательных учреждений Рязанской области. До конца года они могут закупать оборудование до 600 тысяч рублей быстрее, удобнее и по адекватной цене. Срок поставки сокращается до нескольких дней, существенно упрощается процедура, при этом все товары проходят дополнительный контроль качества.

«Владимир Владимирович, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, предложил использовать отечественные маркетплейсы для государственных и муниципальных закупок в сфере образования. В сентябре запустили в Рязанской области первый подобный проект в стране. По его итогам предложим конкретные решения, которые можно будет масштабировать», — подчеркнул губернатор Павел Малков.

Фото: Правительство Рязанской области