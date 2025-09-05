Опубликован прогноз погоды на 6 сентября в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет северной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +7…+12°С, днем — +18…+23°С.