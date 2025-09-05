Объявленный в федеральный розыск мужчина украл деньги с карты рязанца

47-летний рязанец был в гостях. После застолья с его карты пропали 43 тысячи рублей. Полицейские опросили гостей квартиры, где проходила встреча, и предположили, что к краже может быть причастен 27-летний участник застолья. Позже установили, что деньги поступили на счет злоумышленника. Также выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск, поскольку ранее совершил еще одну кражу и скрывался от следствия. Молодого человека задержали на окраине города. Возбуждено уголовное дело.

Объявленный в федеральный розыск мужчина украл деньги с карты рязанца. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

47-летний рязанец был в гостях. После застолья с его карты пропали 43 тысячи рублей.

Полицейские опросили гостей квартиры, где проходила встреча, и предположили, что к краже может быть причастен 27-летний участник застолья. Позже установили, что деньги поступили на счет злоумышленника.

Также выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск, поскольку ранее совершил еще одну кражу и скрывался от следствия.

Молодого человека задержали на окраине города.

Возбуждено уголовное дело.