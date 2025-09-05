На Солнце произошла вспышка класса М
Вспышку предпоследнего класса мощности M1.4 зафиксировали в 04:16 в пятницу, 5 сентября. Ее продолжительность составила 13 минут. Отмечается, что вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
