На Солнце произошла вспышка класса М

Вспышку предпоследнего класса мощности M1.4 зафиксировали в 04:16 в пятницу, 5 сентября. Ее продолжительность составила 13 минут. Отмечается, что вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.