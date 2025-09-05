На Ряжском шоссе сбили человека

По словам очевидцев, ДТП произошло в пятницу, 5 сентября, перед заправкой «Змей Горыныч» около поста ДПС в селе Реткино Рязанского района. На опубликованных кадрах видно, что на проезжей части лежит человек. «Сбили человека, предполагаю, что туда поехала реанимация. У человека оторвало ступню», — сообщили рязанцы. Официальная информация уточняется.