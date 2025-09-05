Рязань
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
Список уличных туалетов в Рязани
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-7 сентября
Форум древних городов, фестиваль кузнецов, битва поэтов, конкурс красоты для коров и другие мероприятия в нашей афише.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В музыкальном театре завершаются гастроли Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого, а в филармонии покажут музыкальный спектакль «Золушка».

На Лыбедском бульваре пройдет заключительный день VIII международного форума древних городов «Память. Традиции. Будущее». В Лесопарке — музыкальный праздник «Голоса Города | Рязань»!

На Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль «Кузница традиций», а в Заокском — фестиваль «За Окой пасутся Ко…»

В рамках проекта «Есенинские дни», приуроченных к 130-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина, пройдет два мероприятия: на территории музея-заповедника в Константинове пройдет XXV фестиваль изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…», а в Фотодоме пройдет «Битва поэтов».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».