SuperJob: каждый третий рязанец готов работать за «серую» зарплату

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, 29% рязанцев готовы работать за «серую» зарплату или неофициально. Опрос проводился с 29 августа по 2 сентября 2025 года. Исследование показало, что 47% респондентов отвергают предложения о неофициальном трудоустройстве. Мужчины проявляют большую готовность согласиться на такие условия (32%), чем женщины (26%). Наиболее восприимчивыми к «серым» зарплатам оказались респонденты в возрасте 35-45 лет, среди которых 36% готовы рассмотреть такие варианты. В то же время молодежь до 35 лет и люди старше 45 лет менее склонны принимать такие предложения (31% и 27% соответственно).