SuperJob: каждый третий рязанец готов работать за «серую» зарплату

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, 29% рязанцев готовы работать за «серую» зарплату или неофициально.
Опрос проводился с 29 августа по 2 сентября 2025 года.
Исследование показало, что 47% респондентов отвергают предложения о неофициальном трудоустройстве. Мужчины проявляют большую готовность согласиться на такие условия (32%), чем женщины (26%).
Наиболее восприимчивыми к «серым» зарплатам оказались респонденты в возрасте 35-45 лет, среди которых 36% готовы рассмотреть такие варианты.
В то же время молодежь до 35 лет и люди старше 45 лет менее склонны принимать такие предложения (31% и 27% соответственно).
Интересно, что каждый второй респондент старше 45 лет принципиально против «серых» схем. У людей с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей лишь 29% согласны на неофициальную зарплату, а 55% отказываются от таких предложений. Среди тех, кто зарабатывает меньше, готовность к «серым» схемам выше — 32-33%, а число отказов составляет 47%.
Также выяснилось, что респонденты с высшим образованием реже соглашаются на неофициальные схемы (27%), в отличие от тех, у кого среднее профессиональное образование (31%).