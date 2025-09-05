Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
21°
Вск, 07
23°
Пнд, 08
22°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 81.40 / 82.00 06/09 08:00
Нал. EUR 95.09 / 96.16 06/09 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
506
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
976
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 997
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 930
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
SuperJob: каждый третий рязанец готов работать за «серую» зарплату
Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, 29% рязанцев готовы работать за «серую» зарплату или неофициально. Опрос проводился с 29 августа по 2 сентября 2025 года. Исследование показало, что 47% респондентов отвергают предложения о неофициальном трудоустройстве. Мужчины проявляют большую готовность согласиться на такие условия (32%), чем женщины (26%). Наиболее восприимчивыми к «серым» зарплатам оказались респонденты в возрасте 35-45 лет, среди которых 36% готовы рассмотреть такие варианты. В то же время молодежь до 35 лет и люди старше 45 лет менее склонны принимать такие предложения (31% и 27% соответственно).

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, 29% рязанцев готовы работать за «серую» зарплату или неофициально.

Опрос проводился с 29 августа по 2 сентября 2025 года.

Исследование показало, что 47% респондентов отвергают предложения о неофициальном трудоустройстве. Мужчины проявляют большую готовность согласиться на такие условия (32%), чем женщины (26%).

Наиболее восприимчивыми к «серым» зарплатам оказались респонденты в возрасте 35-45 лет, среди которых 36% готовы рассмотреть такие варианты.

В то же время молодежь до 35 лет и люди старше 45 лет менее склонны принимать такие предложения (31% и 27% соответственно).

Интересно, что каждый второй респондент старше 45 лет принципиально против «серых» схем. У людей с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей лишь 29% согласны на неофициальную зарплату, а 55% отказываются от таких предложений. Среди тех, кто зарабатывает меньше, готовность к «серым» схемам выше — 32-33%, а число отказов составляет 47%.

Также выяснилось, что респонденты с высшим образованием реже соглашаются на неофициальные схемы (27%), в отличие от тех, у кого среднее профессиональное образование (31%).