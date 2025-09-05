43-летнего рязанца осудили за хранение боеприпасов

Отмечается, что осужденный нашел в пластиковой коробке восемь мелкокалиберных унитарных патронов, спрятал их и хранил дома с 2014 года по февраль 2025 года. Полицейские изъяли боеприпасы. Подсудимый признал вину, в содеянном раскаялся. Его приговорили к шести месяцам ограничения свободы.

43-летнего жителя Рыбновского района осудили за хранение боеприпасов. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

