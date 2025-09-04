ВС РФ завершили освобождение территории ДНР в полосе действий «Востока»

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь оборонительных позиций противника и установили контроль над населённым пунктом Новоселовка в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, в полосе действий группировки «Восток» полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства, в результате операций российских группировок войск Вооруженные силы Украины за сутки понесли около 1 370 потерянных военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Север» — до 180 человек, «Запад» — свыше 220, «Юг» — до 220, «Центр» — до 440, на направлении «Восток» — свыше 240 и в районе «Днепр» — свыше 70 военнослужащих.