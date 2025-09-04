Врачи «Поезда здоровья» приняли более 90 пациентов из Милославского района

4 сентября в поселке Южный Милославского района прошла акция «Поезд здоровья». Врачи Рязанской городской клинической больницы № 11 и Областной детской клинической больницы оказали медпомощь местным жителям в здании школы для взрослых и в ФАПе для детей. Сотрудники районной больницы помогали с оформлением медкарт и направлением к специалистам. Жителям были доступны консультации кардиолога, детского невролога, эндокринолога, офтальмолога, ЛОРа и акушера-гинеколога, а также лабораторные исследования и ЭКГ. Врачами принято 92 пациента. Некоторым назначили лечение на месте, двоим — направление на обследование, одному — госпитализацию.

Местные жители положительно отозвались о работе медиков. Ирина Кудинова отметила, что возможность получить консультацию узких специалистов без выезда из поселка — это проявление заботы о людях. Валентина Корякина и Елена Гарина также высоко оценили профессионализм врачей и внимательное отношение к пациентам.

Фото: ИД «Пресса»