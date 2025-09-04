В возрасте 97 лет скончался сын Эрнеста Хемингуэя Патрик

Писатель Патрик Хемингуэй, последний из детей знаменитого автора Эрнеста Хемингуэя, скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает Лента. ру со ссылкой на NYT, ссылаясь на членов семьи. Патрик ушел из жизни в своем доме в штате Монтана, США. Он стал известен благодаря своей роли в завершении незаконченной работы отца — книги «Проблеск истины». Кроме того, Патрик написал предисловия к нескольким произведениям Эрнеста Хемингуэя, включая «Зеленые холмы Африки», «Праздник, который всегда с тобой» и «Прощай, оружие!». В 2022 году он выпустил сборник из 120 писем к своему отцу под названием «Дорогой папа». Патрик Хемингуэй был единственным из детей Эрнеста, кто продолжил литературное наследие отца. Его старший брат Джек выбрал карьеру рыбака, а сестра Глория стала врачом.

