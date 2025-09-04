В Сараевском районе открыли два новых ФАПа

В Сараевском районе, в селах Бычки и Желобово, открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Об этом сообщил ИД «Пресса».
Строительство прошло в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Каждый из пунктов будет обслуживать около 300 жителей.
В каждом пункте установлено необходимое медицинское оборудование, включая электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, тонометр, кислородный ингалятор и другие устройства для диагностики и мониторинга состояния здоровья.
Главный врач Сараевской межрайонной больницы Павел Шейдоров отметил, что новые модульные ФАПы не только улучшат условия труда медицинских работников, но и обеспечат современное оснащение для оказания первичной помощи.
Фельдшер Татьяна Бирюкова будет работать в селе Бычки, а в селе Желобово — Надежда Галкина.
Фото: ИД «Пресса»