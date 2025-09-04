В Рязанской области пройдет рейд ГАИ «Мотоцикл»

В четверг, 4 сентября, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут на территории региона комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мототранспортных средств.