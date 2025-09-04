В Рязанской области осудили мужчину, который отправился на чужой машине по делам

В Рязанской области осудили мужчину, который отправился на чужой машине по делам. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на Шацкий суд.

Установлено, что мужчина проник в машину, принадлежащую организации, и поехал по личным делам. Злоумышленника остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Виновному назначили 40 тысяч рублей штрафа.