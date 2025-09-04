В Рязанской области мужчина пропал в лесу

Олег Федоров ушел в лес 29 августа. До сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — русые с проседью, глаза — карие. Одежда: неизвестно. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.

В селе Шевырляй Шацкого района 56-летний Олег Федоров ушел в лес и не вернулся. Пост об этом опубликован в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».

Мужчина ушел в лес 29 августа. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — русые с проседью, глаза — карие.

Одежда: неизвестно.