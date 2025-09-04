В Рязани сбили человека
По словам очевидцев, ДТП произошло 4 сентября около больницы № 10 на улице Крупской. Отмечается, что движение на участке дороги затруднено. На месте происшествия работает полиция. Официальная информация уточняется.
