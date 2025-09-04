В Рязани произошло массовое отключение электричества
Света нет на улицах: Затинная, Горького, Циолковского, Новослободская, Урицкого, Посадский переулок, Кремлевский вал, Лесопарковая, Соборная, Попова, Лермонтова, Электрозаводская, Фирсова, Полевая, Юннатов, Окский проезд, Театральная, Старое село, Рыбацкая, 26 Бакинских комиссаров.
В Рязани произошло массовое отключение электричества. Об этом сообщили в городских электросетях 4 сентября.
Света нет на улицах:
- Затинная,
- Горького,
- Циолковского,
- Новослободская,
- Урицкого,
- Посадский переулок,
- Кремлевский вал,
- Лесопарковая,
- Соборная,
- Попова,
- Лермонтова,
- Электрозаводская,
- Фирсова,
- Полевая,
- Юннатов,
- Окский проезд,
- Театральная,
- Старое село,
- Рыбацкая,
- 26 Бакинских комиссаров.
По данным читателей, отключение произошло в ночь с 3 на 4 сентября. В городских электросетях сроки восстановления не сообщаются.