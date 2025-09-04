Рязань
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
506
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
976
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 997
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 928
В Рязани произошло массовое отключение электричества
Света нет на улицах: Затинная, Горького, Циолковского, Новослободская, Урицкого, Посадский переулок, Кремлевский вал, Лесопарковая, Соборная, Попова, Лермонтова, Электрозаводская, Фирсова, Полевая, Юннатов, Окский проезд, Театральная, Старое село, Рыбацкая, 26 Бакинских комиссаров.

В Рязани произошло массовое отключение электричества. Об этом сообщили в городских электросетях 4 сентября.

Света нет на улицах:

  • Затинная,
  • Горького,
  • Циолковского,
  • Новослободская,
  • Урицкого,
  • Посадский переулок,
  • Кремлевский вал,
  • Лесопарковая,
  • Соборная,
  • Попова,
  • Лермонтова,
  • Электрозаводская,
  • Фирсова,
  • Полевая,
  • Юннатов,
  • Окский проезд,
  • Театральная,
  • Старое село,
  • Рыбацкая,
  • 26 Бакинских комиссаров.

По данным читателей, отключение произошло в ночь с 3 на 4 сентября. В городских электросетях сроки восстановления не сообщаются.