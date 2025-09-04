В Рязани произошло массовое отключение электричества

Света нет на улицах: Затинная, Горького, Циолковского, Новослободская, Урицкого, Посадский переулок, Кремлевский вал, Лесопарковая, Соборная, Попова, Лермонтова, Электрозаводская, Фирсова, Полевая, Юннатов, Окский проезд, Театральная, Старое село, Рыбацкая, 26 Бакинских комиссаров.

В Рязани произошло массовое отключение электричества. Об этом сообщили в городских электросетях 4 сентября.

Света нет на улицах:

Затинная,

Горького,

Циолковского,

Новослободская,

Урицкого,

Посадский переулок,

Кремлевский вал,

Лесопарковая,

Соборная,

Попова,

Лермонтова,

Электрозаводская,

Фирсова,

Полевая,

Юннатов,

Окский проезд,

Театральная,

Старое село,

Рыбацкая,

26 Бакинских комиссаров.

По данным читателей, отключение произошло в ночь с 3 на 4 сентября. В городских электросетях сроки восстановления не сообщаются.