В Рязани произошло массовое ДТП

В Рязани, на пересечении улиц Высоковольтная и Весенняя, произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». На кадрах видно, что столкнулись два легковых и один грузовой автомобили. По словам автора поста, на месте работает реанимация.

Фото: Рязань. Происшествия