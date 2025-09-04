В Рязани на двух улицах установили новые светофоры

В преддверии учебного года на улице Интернациональной и на перекрестке Великанова — Народный бульвар установлены новые светофоры, сообщили в администрации Рязани. Светофор на Интернациональной размещён у школы № 58, на перекрёстке Великанова — у школы № 47. Стоимость работ — примерно 3,82 млн рублей и 4,22 млн рублей соответственно. На Интернациональной также устраивают тротуары. Завершить работы планируют к 27 октября 2025 года. Кроме того, на 24 улицах и 33 пешеходных переходах продолжают повышать безопасность: ставят дополнительные знаки, автономные светофоры Т.7, ограждения и искусственные неровности.

Фото: Администрация Рязани