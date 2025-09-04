Рязань
В Рязани на двух улицах установили новые светофоры
В преддверии учебного года на улице Интернациональной и на перекрестке Великанова — Народный бульвар установлены новые светофоры, сообщили в администрации Рязани. Светофор на Интернациональной размещён у школы № 58, на перекрёстке Великанова — у школы № 47. Стоимость работ — примерно 3,82 млн рублей и 4,22 млн рублей соответственно. На Интернациональной также устраивают тротуары. Завершить работы планируют к 27 октября 2025 года. Кроме того, на 24 улицах и 33 пешеходных переходах продолжают повышать безопасность: ставят дополнительные знаки, автономные светофоры Т.7, ограждения и искусственные неровности.

В преддверии учебного года на улице Интернациональной и перекрестке улицы Великанова и Народного бульвара начали функционировать новые светофоры. Об этом сообщили на сайте администрации Рязани.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в оживленных районах, где наблюдается высокий трафик пешеходов и транспорта, особенно вблизи школ.

Пешеходный светофор на улице Интернациональной установлен в районе школы № 58, а светофор на перекрестке улицы Великанова регулирует движение у школы № 47.

Общая стоимость установки новых светофорных объектов составила около 3,82 — за первый и 4,22 миллиона рублей за второй.

В дополнение к этому на улице Интернациональной также ведется обустройство тротуаров, работы по которому планируется завершить к 27 октября 2025 года.

В этом году также продолжаются работы по повышению безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах. В рамках этих мероприятий установят дополнительное оборудование, включая знаки повышенной информативности, автономные светофоры типа Т.7, пешеходные ограждения и искусственные дорожные неровности. Эти работы запланированы на 24 улицах и 33 пешеходных переходах.

Фото: Администрация Рязани