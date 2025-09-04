В России создадут ГИС для борьбы с безнадзорностью среди несовершеннолетних

Тендер на разработку системы под названием «Профилактика» уже размещен на сайте госзакупок, а общая стоимость проекта составит 30,6 миллиона рублей, сообщает издание «Ведомости».

Основная цель новой системы — собрать информацию о детях из неблагополучных семей в одном месте и обеспечить оперативный обмен данными между различными ведомствами. ГИС охватит как минимум 85 субъектов Российской Федерации и будет способствовать передаче информации при перемещении несовершеннолетних между регионами.

Ожидается, что внедрение ГИС значительно сократит бумажный документооборот и ускорит время реагирования на запросы с 45 до 15 дней. Система «Профилактика» будет интегрирована с платформами «Госуслуги», сайтом « Добро. рф » и другими ресурсами государственных органов.

Карточка каждого ребенка будет содержать основные сведения о подростке, его характеристику, информацию об употреблении алкоголя и наркотиков, случаи правонарушений, данные из медицинских учреждений, а также информацию о его родственниках.