В ожоговом отделении рязанской ОКБ появилось новое оборудование

В ожоговом отделении рязанской ОКБ появилось новое оборудование. Об этом 4 сентября сообщили в соцсетях медучреждения.

Для ожогового отделения закупили специальные функциональные кровати-«сетки». Они используются для лечения пациентов, чтобы минимизировать контакт поврежденных участков кожи с поверхностью. Отмечается, что на таких кроватях уменьшаются болевые ощущения и ускоряется заживление.

Кроме того, поступили обновленные электродерматомы для проведения кожной пластики.

Также в отделении появилась флюидизирующая кровать для лечения тяжелообожженных пациентов. Она разработана для облегчения состояния и ускорения процесса заживления пораженных тканей.

Фото: рязанская ОКБ