Ушел из жизни известный итальянский модельер Джорджо Армани

Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался на 91-м году жизни, сообщает газета Repubblica. По информации издания Daily Express, причиной смерти могли стать последствия коронавируса, так как несколько недель назад у кутюрье была диагностирована легочная инфекция. В этом году Армани провел время в больнице и впервые в истории своего бренда пропустил показы на Неделе моды в Милане. В компании Armani Group отметили, что будут продолжать развивать бизнес в память об основателе, уважая его видение и ценности. Армани переосмыслил мужской костюм, сделав его более свободным и элегантным, и одевал таких голливудских звезд, как Ричард Гир и Джулия Робертс. Состояние кутюрье оценивалось в миллиарды долларов.

Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался на 91-м году жизни, сообщает газета Repubblica.

По информации издания Daily Express, причиной смерти могли стать последствия коронавируса, так как несколько недель назад у кутюрье была диагностирована легочная инфекция. В этом году Армани провел время в больнице и впервые в истории своего бренда пропустил показы на Неделе моды в Милане.

В компании Armani Group отметили, что будут продолжать развивать бизнес в память об основателе, уважая его видение и ценности.

Джорджо Армани родился в 1934 году в итальянском городе Пьяченца. Он начал свою карьеру с оформления витрин в универмаге и позже занялся дизайном одежды в доме моды Nino Cerruti. В 1975 году он запустил собственный бренд Giorgio Armani, который стал символом утонченного минимализма и итальянского стиля. Армани переосмыслил мужской костюм, сделав его более свободным и элегантным, и одевал таких голливудских звезд, как Ричард Гир и Джулия Робертс.

Он также стал первым дизайнером, отказавшимся от использования натурального меха. Состояние кутюрье оценивалось в миллиарды долларов.

Фото: Getty Images / Vittorio Zunino Celotto