Спрос на водителей-дальнобойщиков в Рязанской области вырос на 15%

Эксперты Авито Работы, Авито Услуг и Авито Спецтехники изучили, как изменился спрос на водителей-дальнобойщиков в России, интерес к частным грузоперевозкам, а также спрос на грузовой транспорт.

Спрос работодателей на водителей-дальнобойщиков растет. Согласно аналитике Авито Работы, летом 2025 года в Рязанской области количество вакансий для них увеличилось на 15% по сравнению с весной текущего года, а средняя предлагаемая зарплата составила 243 841 руб/мес.

Большинство предложений на рынке труда для дальнобойщиков предполагает вахтовый график работы, который обычно составляет 15/15, 30/30 или 60/30 дней (работа/отдых). При этом в среднем зарплатные вилки для водителей-дальнобойщиков варьируются от 120 000 до 250 000 рублей в месяц, в зависимости от региона, опыта работы, специфики перевозок и графика.

Самый высокий спрос на водителей дальнобойщиков зафиксирован в Тульской области, где количество вакансий увеличилось на 32%. Средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 179 003 руб/мес. На втором месте оказалась Калужская область с приростом вакансий для водителей-дальнобойщиков на 26% и со средним предлагаемым доходом в 192 674 руб/мес. Топ-3 замыкает Самарская область (+23%), где работодатели предлагают кандидатам в среднем 203 596 руб/мес.

Рост спроса в этих регионах-лидерах, в первую очередь в Центральной России (Тульская, Калужская области), напрямую связан с развитием логистической инфраструктуры и расположением крупных распределительных и складских хабов. Эти области являются ключевыми звеньями в цепях поставок для столичного агломерата и всей страны, что создает высокую потребность в кадрах для междугородних и международных перевозок.

«Высокий спрос и уровень вознаграждения водителей-дальнобойщиков связан с развитием e-commerce и увеличением числа международных грузоперевозок. Более того, мы видим, что соискатели также проявляют интерес к данным вакансиям, особенно в Приморском крае (+38% откликов). При этом работодатели в регионе предлагают кандидатам в среднем 262 500 руб/мес. Это объясняется активным развитием международных коридоров и экспортно-импортных операций со странами Азии», — комментирует директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артем Егоренков.

Как изменился спрос на услуги грузоперевозок между городами и странами

По данным Авито Услуг, летом 2025 года по России интерес к грузоперевозкам между городами вырос на 14% по сравнению с весной.

Самый высокий показатель предложений — в Московской области: на этот регион летом 2025 года приходилось более 8% специалистов, готовых к междугородним грузоперевозкам. Интерес к таким услугам вырос на 21% по сравнению с весенним периодом.

Также в числе лидеров Ростовская, Свердловская и Ленинградская области, где количество предложений грузоперевозок между городами составило в среднем по 3% от общей доли по стране. Спрос на такие услуги в этих регионах увеличился на 15%.

В каждом из регионов — Челябинской, Нижегородской, Иркутской, Кемеровской и Владимирской областях — доля предложений также составила по 3%. Владимирская область показала рост спроса на 14%.

Спрос на международные перевозки летом 2025 года тоже увеличился на 3% по сравнению с весенним периодом. Самый заметный рост интереса показала Московская область — 16%.

«Летом 2025 года мы зафиксировали заметный рост интереса к грузоперевозкам между городами: общий спрос увеличился на 14%. Повышение активности наблюдается в разных регионах России. Так, в Воронежской области спрос вырос на 48%, а в Калининградской — на 29% по сравнению с предыдущим кварталом. Все это свидетельствует о сезонной активности рынка», — комментирует Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» в Авито Услуги.

Тренды авторынка: какие грузовики и прицепы ищут покупатели в 2025 году

В свою очередь эксперты Авито Спецтехники отметили, что по России спрос на транспорт тоже вырос. В топе по динамике показателя среди новых грузовиков оказались марки Dayun (+90,1%), Howo (+51,2%) и Урал (+34%). Среди моделей более востребованными стали Dayun CGC1120D (в 2,2 раза), FAW 3250 (на 93,1%) и Howo T5G (на 42,3%), а также КАМАЗ на базе модели 65117 (рост до 40% в зависимости от модификации).

Также за год вырос спрос на новые седельные тягачи (+7,7%). Особенно заметно он увеличился на представителей марки JAC (+39,4%). Что касается конкретных моделей, то в 2025 году на рынок вышли два тягача КАМАЗ — 65955 и 65659, которые привлекли много внимания аудитории. По сравнению же с летом прошлого года вырос спрос на КАМАЗ 65116-7010-56 (5H) (в 2 раза), JAC K7 (+36,9%) и КАМАЗ 54901 (+26,9%).

Заметно увеличился спрос и на новые прицепы — в 2 раза. Среди лидеров роста оказались техника марок Трансприцеп, Luxuda, Сеспель, Auflieger и УралСпецТранс. Среди конкретных моделей существенный рост спроса продемонстрировали автовозы Luxuda (например, LZC9405BG и LZC9506BG). Кроме того, заметно популярнее стали тралы Juterborg JTB-50 и Specpricep 9942L4. Чаще на платформе стали продавать прицепы марок SAS (более чем в 10 раз), Grunwald (в 4,3 раза), Трансприцеп (+58,2%), Тверьстроймаш (+38,6%).