Рязанской фармкомпании внесли представление за срыв поставок медизделий в аптеку
Отмечается, что фармкомпания задержала поставку тест-полосок к глюкометру «Контур ТС» в аптеку Новомичуринска. В итоге пять человек, страдающих сахарным диабетом, вовремя не получили необходимые расходные материалы. Директору учреждения внесено представление. Нарушения устранены, жители получили необходимые медизделия.
Директору ГАУ РО «Рязань-Фармация» внесли представление за задержку поставок тест-полосок для диабетиков в аптеку. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Отмечается, что фармкомпания задержала поставку тест-полосок к глюкометру «Контур ТС» в аптеку Новомичуринска. В итоге пять человек, страдающих сахарным диабетом, вовремя не получили необходимые расходные материалы.
Директору учреждения внесено представление. Нарушения устранены, жители получили необходимые медизделия.