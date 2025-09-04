Рязанской фармкомпании внесли представление за срыв поставок медизделий в аптеку

Отмечается, что фармкомпания задержала поставку тест-полосок к глюкометру «Контур ТС» в аптеку Новомичуринска. В итоге пять человек, страдающих сахарным диабетом, вовремя не получили необходимые расходные материалы. Директору учреждения внесено представление. Нарушения устранены, жители получили необходимые медизделия.