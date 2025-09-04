Рязанского фермера оштрафовали за нарушение безопасности с агрохимикатами

Отмечается, что в Ряжском округе в мае 2025 года руководителя ИП признали виновной в нарушении требований безопасности при работе с пестицидами и агрохимикатами. Ей предписали устранить нарушение, однако глава хозяйства за установленный срок не предприняла никаких действий. Мировой судья признал женщину виновной и назначил штраф.