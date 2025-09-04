Рязанку привлекли к ответственности за оскорбление дочери

Установлено, что в мае 2025 года 39-летняя жительница оскорбила девочку. По данным прокуратуры, женщина унизила честь и достоинство ребенка. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Женщине назначили штраф три тысячи рублей.