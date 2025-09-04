Россияне сообщили о сбое в работе платформы Steam
По данным Downdetector, 50% пользователей жалуются на работу сайта, 11% - мобильного приложения, 6% - личного кабинета. Об общем сбое сообщили 28% россиян. Всего за сутки зафиксировано 7566 жалоб.
Россияне 4 сентября сообщили о сбое в работе платформы Steam. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
По данным сервиса, 50% пользователей жалуются на работу сайта, 11% - мобильного приложения, 6% - личного кабинета. Об общем сбое сообщили 28% россиян.
Всего за сутки зафиксировано 7566 жалоб.