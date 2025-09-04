Роспотребнадзор напомнил рязанцам о важности режима сна для школьников

Роспотребнадзор напомнило родителям о важности правильного режима сна для школьников. Об этом сообщили на сайте ведомства по Рязанской области.

Согласно рекомендациям, если ребенок просыпается до будильника, это говорит о том, что он выспался. Однако, если он просит «поспать еще пять минут», возможно, стоит обратить внимание на формирование хороших привычек сна.

Сон играет ключевую роль в росте, обучении и настроении детей. Школьникам необходимо от 8 до 10,5 часов сна в сутки в зависимости от возраста. Однако многие сталкиваются с проблемами из-за учебной нагрузки, позднего отхода ко сну и использования гаджетов перед сном.

Недостаток сна может привести к раздражительности, проблемам с поведением и снижению концентрации, что негативно сказывается на учебе. Роспотребнадзор рекомендует установить регулярный график сна и создать спокойную обстановку в спальне: обеспечить тишину, темноту и прохладу.

Также важно ограничить использование электронных устройств перед сном и помочь ребенку расслабиться с помощью теплой ванны или чтения. Регулярные физические упражнения и прогулки на свежем воздухе также способствуют улучшению качества сна.

Если у ребенка возникают проблемы со сном, такие как храп или ночные страхи, родителям следует обратиться к врачу. Правильный режим сна является основой для эмоционального и физического здоровья детей.