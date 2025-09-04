Рязань
Ремонт канализационного коллектора на Лыбедском бульваре почти завершился
Фото: компания «Современные системы реновации»