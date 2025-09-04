Ремонт канализационного коллектора на Лыбедском бульваре почти завершился

В Рязани на Лыбедском бульваре почти завершили ремонт 498 метров канализационного коллектора — работы выполнены на 90%. Об этом сообщила РЗН. Инфо пресс-служба компании «Современные системы реновации».
Ремонт проходит с использованием новой технологии, которая позволяет не разрушать благоустройство бульвара. Все работы планируется закончить до конца сентября.
Лыбедский бульвар важен для города, и его состояние стало приоритетом для местных властей. В 2024 году проект благоустройства вошел в список лучших практик страны.
Для того чтобы не мешать жителям, используется щадящий метод установки труб. Специалисты работают внутри старого коллектора, устанавливая новую трубу диаметром 640 мм. Работы ведутся через 7 люков, без раскопок, что позволяет избежать перекрытия движения.
Новая труба будет защищена от коррозии и прослужит не менее 50 лет, что поможет избежать аварий в будущем. Начальник участка Алексей Таран отметил, что работы идут успешно и планируется завершить проект раньше срока.
Фото: компания «Современные системы реновации»