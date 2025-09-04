Ремонт канализационного коллектора на Лыбедском бульваре почти завершился

В Рязани на Лыбедском бульваре почти завершили ремонт 498 метров канализационного коллектора — работы выполнены на 90%. Об этом сообщила пресс-служба компании «Современные системы реновации». Все работы планируется закончить до конца сентября. Для того чтобы не мешать жителям, используется щадящий метод установки труб. Специалисты работают внутри старого коллектора, устанавливая новую трубу диаметром 640 мм. Работы ведутся через 7 люков, без раскопок, что позволяет избежать перекрытия движения. Новая труба будет защищена от коррозии и прослужит не менее 50 лет, что поможет избежать аварий в будущем. Начальник участка Алексей Таран отметил, что работы идут успешно и планируется завершить проект раньше срока.

Ремонт проходит с использованием новой технологии, которая позволяет не разрушать благоустройство бульвара. Все работы планируется закончить до конца сентября.

Лыбедский бульвар важен для города, и его состояние стало приоритетом для местных властей. В 2024 году проект благоустройства вошел в список лучших практик страны.

Для того чтобы не мешать жителям, используется щадящий метод установки труб. Специалисты работают внутри старого коллектора, устанавливая новую трубу диаметром 640 мм. Работы ведутся через 7 люков, без раскопок, что позволяет избежать перекрытия движения.

Новая труба будет защищена от коррозии и прослужит не менее 50 лет, что поможет избежать аварий в будущем. Начальник участка Алексей Таран отметил, что работы идут успешно и планируется завершить проект раньше срока.

Фото: компания «Современные системы реновации»