Появились подробности ДТП в Касимове

Авария случилась на улице Советская около д. 56. По предварительным данным, столкнулись «Киа Рио» и «Опель Грандланд». В результате ДТП водитель первой иномарки обращался за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка.