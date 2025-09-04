На Первомайском проспекте произошло ДТП с доставщиком на электровелосипеде

На Первомайком проспекте, рядом с торговыми рядами, столкнулись доставщик на электровелосипеде и легковушка. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели. Как уточнили очевидцы, водитель быстро среагировал и «лишь немного задел, электровеловипед. Также известно, что никто не пострадал.

