На Первомайском проспекте началась асфальтировка после ремонта теплотрассы

На Первомайском проспекте началась асфальтировка и благоустройство территории после ремонта теплотрассы. Об этом сообщили на сайте администрации Рязани. Работы проводятся на участке от пересечения с улицей Павлова до улицы Сенной. При благоприятных погодных условиях подрядная организация планирует завершить асфальтировку до конца недели. Кроме того, на следующем участке, расположенном в районе площади Ленина, завершены работы по замене коммуникаций, и подрядчик приступил к щебенению места разрытия. На улице Соборной, от площади Ленина до пересечения с улицей Ленина, продолжаются работы по теплоизоляции новых труб и закрытию лотков плитами перекрытий.

Фото: Администрация Рязани