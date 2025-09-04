Мошенники начали призывать россиян к установке «мессенджера с хорошей связью»

В России мошенники начали активно рассылать сообщения с просьбой установить «мессенджер с хорошим качеством связи». Об этом предупредили в Telegram-канале УБК МВД РФ. По информации правоохранительных органов, аферисты используют различные предлоги — такие как «безопасность», «удобство», «оперативность» или «секретность» — чтобы убедить граждан перейти на установку мессенджера. Полиция объясняет, что такие действия мошенников связаны с тем, что россияне становятся все более осторожными и не ведутся на психологические уловки.

Ведомство напомнило, что реальные сотрудники компаний и государственных органов не имеют необходимости связываться с гражданами через мессенджеры, что должно служить дополнительным сигналом о возможном мошенничестве.