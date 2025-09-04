Минстрой РФ пообещал проработать вопрос создания ипотеки для молодежи

Минстрой рассмотрит меры поддержки ипотеки для молодежи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства России Ирека Файзуллина. Он подчеркнул важность создания условий для молодежи, чтобы они могли приобрести жилье и тем самым способствовать активному развитию строительной отрасли. В свою очередь, директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев сообщил, что министерство изучает возможность увеличения лимита на льготную ипотеку для покупки недвижимости большего размера. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для крупных городов и 6 миллионов рублей для остальных регионов России.

Минстрой рассмотрит меры поддержки ипотеки для молодежи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства России Ирека Файзуллина.

Это заявление было сделано в ходе обсуждения дополнительных инициатив, направленных на стимулирование строительного рынка и поддержание объемов жилищного строительства в будущем.

Файзуллин подчеркнул важность создания условий для молодежи, чтобы они могли приобрести жилье и тем самым способствовать активному развитию строительной отрасли.

В свою очередь, директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев сообщил, что министерство изучает возможность увеличения лимита на льготную ипотеку для покупки недвижимости большего размера. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для крупных городов и 6 миллионов рублей для остальных регионов России.

Также стоит отметить, что правительство РФ недавно выделило более 100 миллиардов рублей на программы льготной ипотеки, которые будут направлены на субсидирование процентной ставки по таким программам, как «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека» и «Льготная ипотека».