Фигуристку Трусову обвинили в заработке на новорожденном

Уроженка Рязани, фигуристка Александра Трусова заработала больше миллиона рублей на рассказах о родах. Об этом 4 сентября сообщил SHOT.

Как указано в публикации, спортсменка вместе с мужем Макаром Игнатовым после запрета на рекламу в Instagram* начала продавать доступ в приватный Telegram-канал о личной жизни. Цена — 2000 рублей в месяц. Как выяснил SHOT, доступ в канал приобрели уже более 500 человек.

В нем пользователям доступны видео из родзала, истории о схватках, родах и восстановлении после них. Также в приватном канале есть подкасты от молодой пары о саморазвитии — в одном из них 25-летний Макар Игнатов рассказывает, как «Идиот» Федора Достоевского поменял его жизнь.

Как пишет SHOT, поклонники обвинили супругов в попытке заработать на ребенке.

