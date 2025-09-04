Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
21°
Вск, 07
23°
Пнд, 08
22°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 81.40 / 82.00 06/09 08:00
Нал. EUR 95.09 / 96.16 06/09 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
506
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
974
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 997
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 928
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Фигуристку Трусову обвинили в заработке на новорожденном
Как указано в публикации, спортсменка вместе с мужем Макаром Игнатовым после запрета на рекламу в Instagram* начала продавать доступ в приватный Telegram-канал о личной жизни. Цена — 2000 рублей в месяц. Как выяснил SHOT, доступ в канал приобрели уже более 500 человек. В нем пользователям доступны видео из родзала, истории о схватках, родах и восстановлении после них. Также в приватном канале есть подкасты от молодой пары о саморазвитии. * запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской

Уроженка Рязани, фигуристка Александра Трусова заработала больше миллиона рублей на рассказах о родах. Об этом 4 сентября сообщил SHOT.

Как указано в публикации, спортсменка вместе с мужем Макаром Игнатовым после запрета на рекламу в Instagram* начала продавать доступ в приватный Telegram-канал о личной жизни. Цена — 2000 рублей в месяц. Как выяснил SHOT, доступ в канал приобрели уже более 500 человек.

В нем пользователям доступны видео из родзала, истории о схватках, родах и восстановлении после них. Также в приватном канале есть подкасты от молодой пары о саморазвитии — в одном из них 25-летний Макар Игнатов рассказывает, как «Идиот» Федора Достоевского поменял его жизнь.

Как пишет SHOT, поклонники обвинили супругов в попытке заработать на ребенке.

* запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской