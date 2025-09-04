54 рязанца пострадали от укусов клещей за неделю
54 рязанца пострадали от укусов клещей за неделю. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
