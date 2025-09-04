4 сентября несколько улиц Рязани остались без холодной воды

В Рязани 4 сентября отключили холодную воду на ряде улиц. Об этом сообщили на сайте «Водоканала». ХВС не будет с 9:30 до 17:00 по адресам: улица Новоселов 53 (без воды 7,8 подъезды-остальные подъезды с водой). С 10:00 до 12:00 по адресам: улица Есенина 63, 67, 69;65 (кафе ЭРНЕСТО), 65 к 1,65 к 2; улица Колхозная 10 корп.1, 12, 14, 14 корп.1, 16; улица Маяковского 9 корп. 1 (ГКУ РО Центр градостроительного развития Рязанской области), 7а (Русский свет). С 14:00 до 19:00 по адресам: 1-й Новопавловский проезд с д. 2 по д. 24 (четная сторона) и с д. 3 по д. 25 (нечетная сторона), 2-й Новопавловский проезд с д. 1 по д. 17 (нечетная сторона) и д. 6, 12, 14, улица Новопавловская с д. 5 по д. 25 (нечетная сторона) и д.10/1, улица Осипенко д. 3, с д. 13 по д. 27 (нечетная сторона) и д. 2, с д. 14 по д. 30 (четная сторона), улица Шевченко с д. 52а по д. 74 (четная сторона) и с д. 59 по д. 85 (нечетная сторона).