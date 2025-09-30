За прошлую ночь над Россией уничтожен 81 беспилотник

За прошлую ночь над территорией России перехвачен 81 украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 26 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, 25 БПЛА — над территорией Белгородской, 12 — над Ростовской, 11 — над Курской и 7 — над Волгоградской областями.