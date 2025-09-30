Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
10°
Срд, 01
12°
Чтв, 02
13°
ЦБ USD 82.87 -0.74 30/09
ЦБ EUR 97.14 -0.54 30/09
Нал. USD 82.25 / 82.44 30/09 14:21
Нал. EUR 97.55 / 98.37 30/09 14:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 460
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 013
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 081
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 042
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани состоится 11-й фестиваль «Зеркало сцены — 2025»
За семь дней эксперты и зрители побывают во всех профессиональных театрах города и посмотрят десять спектаклей. Рязанский театр драмы представляет постановки «Матросская тишина» и «Джек». Рязанский театр юного зрителя — «Ревизор», «Сказка о потерянном времени», «Блик твоей души». Рязанский театр кукол — «Теплый хлеб» и «Конек-Горбунок». Рязанский музыкальный театр — «Бременские музыканты», «Севастопольский вальс» и «Сирано де Бержерак». Возрастное ограничение 12+.

В Рязани состоится 11-й фестиваль «Зеркало сцены — 2025». Об этом сообщают организаторы.

Церемония будет посвящена победителям, а также театральным легендам всероссийского масштаба, которые родились на Рязанской Земле.

Специальный музыкальный гость — SPOKANKI.

За семь дней эксперты и зрители побывают во всех профессиональных театрах города и посмотрят десять спектаклей.

Рязанский театр драмы представляет постановки «Матросская тишина» и «Джек».

Рязанский театр юного зрителя — «Ревизор», «Сказка о потерянном времени», «Блик твоей души».

Рязанский театр кукол — «Теплый хлеб» и «Конек-Горбунок».

Рязанский музыкальный театр — «Бременские музыканты», «Севастопольский вальс» и «Сирано де Бержерак».

Торжественная церемония вручения наград пройдет 19 октября. Начало — в 19:00.

Возрастное ограничение 12+.