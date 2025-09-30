В Рязани состоится 11-й фестиваль «Зеркало сцены — 2025». Об этом сообщают организаторы.
Церемония будет посвящена победителям, а также театральным легендам всероссийского масштаба, которые родились на Рязанской Земле.
Специальный музыкальный гость — SPOKANKI.
За семь дней эксперты и зрители побывают во всех профессиональных театрах города и посмотрят десять спектаклей.
Рязанский театр драмы представляет постановки «Матросская тишина» и «Джек».
Рязанский театр юного зрителя — «Ревизор», «Сказка о потерянном времени», «Блик твоей души».
Рязанский театр кукол — «Теплый хлеб» и «Конек-Горбунок».
Рязанский музыкальный театр — «Бременские музыканты», «Севастопольский вальс» и «Сирано де Бержерак».
Торжественная церемония вручения наград пройдет 19 октября. Начало — в 19:00.
Возрастное ограничение 12+.