В Рязани состоится 11-й фестиваль «Зеркало сцены — 2025»

За семь дней эксперты и зрители побывают во всех профессиональных театрах города и посмотрят десять спектаклей. Рязанский театр драмы представляет постановки «Матросская тишина» и «Джек». Рязанский театр юного зрителя — «Ревизор», «Сказка о потерянном времени», «Блик твоей души». Рязанский театр кукол — «Теплый хлеб» и «Конек-Горбунок». Рязанский музыкальный театр — «Бременские музыканты», «Севастопольский вальс» и «Сирано де Бержерак». Возрастное ограничение 12+.