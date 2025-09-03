Житель Подмосковья ушел на СВО и избежал наказания за убийство

Житель Подмосковья ушел на СВО и избежал наказания за убийство. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

27 января 2025 года на участке трассы М-2 «Крым» между Чеховым и Подольском 28-летний Максим Лагунов из Луховиц работал эвакуаторщиком. В тот день он перевозил машины из Нижнего Новгорода в Белгород. По словам его сестры Дарьи, на дороге произошла авария и образовалась пробка.

В какой-то момент эвакуатор попыталась обогнать легковушка, за рулем которой сидел Александр С. Но Лагунов ее не пропустил. Тогда оба водителя вышли из машин, между ними завязалась словесная перепалка.

По словам Дарьи, когда ее брат захотел вернуться в эвакуатор, Александр С. достал нож и нанес Лагунову удар в легкое. Пострадавший скончался в машине скорой.

Отмечается, что мужчина скрылся с места происшествия, МВД объявляло его в федеральный розыск. 4 марта он сдался полиции и признался в убийстве.

Однако, по данным канала, 17 марта сестре погибшего объявили, что уголовное дело приостановлено. Дарье сообщили, что мужчина заключил контракт с Минобороны и на год отправился в зону СВО. Ни одного судебного заседания, по словам женщины, не было.

Родственники погибшего неоднократно отправляли жалобы в прокуратуру с требованием продолжить разбирательство, но запросы остались без ответа, сказано в публикации.

Отмечается, что у погибшего остался годовалый сын.

«Нашей семье хочется справедливости, чтобы осудили этого человека и чтобы Степанов понёс наказание», — рассказала Дарья «Осторожно, новости».

Фото взято из Telegram-канала «Осторожно, новости», на нем — погибший Максим Лагунов