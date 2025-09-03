За ночь над территорией России сбили 105 украинских беспилотника

Ночью над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожили 105 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 25 беспилотника сбили — над территорией Ростовской, 24 — над Брянской областями, 20 — над Краснодарским краем, 15 — над акваторией Черного моря, 10 — над Калужской областью, 8 — над Республикой Крым, 2 — над акваторией Азовского моря и 1 — над Смоленской областью.